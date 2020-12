Energia: Besseghini (Arera), '55% consumatori domestici già sul mercato libero' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il processo che porterà alla fine del mercato di maggior tutela "è un processo molto lungo. A gennaio 2021 il servizi di tutela di prezzo non sarà più disponibile per le piccole imprese. Per la totalità dei consumatori e per le micro imprese il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è fissato a gennaio 2022. Attualmente il 55% dei consumatori domestici è già uscito dal regime di tutela, il 70% per i clienti cosiddetti 'industriali'". Ad affermarlo è il presidente di Arera Stefano Besseghini che ha partecipato all'evento web 'LockUp Economy e cittadini'. Da questi dati, osserva Besseghini, "mi pare evidente che il mercato libero abbia dato sufficienti e ragionevoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il processo che porterà alla fine deldi maggior tutela "è un processo molto lungo. A gennaio 2021 il servizi di tutela di prezzo non sarà più disponibile per le piccole imprese. Per la totalità deie per le micro imprese il passaggio daltutelato a quelloè fissato a gennaio 2022. Attualmente il 55% deiè già uscito dal regime di tutela, il 70% per i clienti cosiddetti 'industriali'". Ad affermarlo è il presidente diStefanoche ha partecipato all'evento web 'LockUp Economy e cittadini'. Da questi dati, osserva, "mi pare evidente che ilabbia dato sufficienti e ragionevoli ...

Da questi dati, osserva Besseghini, "mi pare evidente che il mercato libero abbia dato sufficienti e ragionevoli segnali per favorire la scelta ai consumatori almeno per quanto riguarda la imprese. Fa ...

