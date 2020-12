Endometriosi, la malattia che rovina la vita a tre milioni di donne in Italia. Whoopi Goldberg: “Nessuno la prende sul serio” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Nessuno la prende sul serio, ma è una malattia orribilmente pericolosa per le donne”. In una recente intervista alle “Iene”, la celebre attrice americana Whoopi Goldberg ha voluto accendere i riflettori sull’Endometriosi, una disfunzione corporea che affligge tre milioni di donne solo in Italia. Questa patologia cronica si manifesta con forti dolori, spesso lancinanti, tanto da peggiorare sensibilmente la qualità della vita. Nonostante una diffusione significativa, anche nel nostro Paese si parla pochissimo dell’Endometriosi, come sottolinea il programma in onda su Italia Uno. Whoopi Goldberg ha voluto parlarne ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)lasul serio, ma è unaorribilmente pericolosa per le”. In una recente intervista alle “Iene”, la celebre attrice americanaha voluto accendere i riflettori sull’, una disfunzione corporea che affligge tredisolo in. Questa patologia cronica si manifesta con forti dolori, spesso lancinanti, tanto da peggiorare sensibilmente la qualità della. Nonostante una diffusione significativa, anche nel nostro Paese si parla pochissimo dell’, come sottolinea il programma in onda suUno.ha voluto parlarne ...

