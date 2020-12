Emergenza Sahel, Unhcr: 700mila bambini non hanno accesso a istruzione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia da Covid-19 ce lo sta drammaticamente dimostrando: non poter andare a scuola significa interrompere un percorso di crescita e di sano sviluppo psico-fisico indispensabile per ogni bambino. Per un bambino rifugiato, perdere la possibilità di studiare è ancora più drammatico: vuol dire essere più esposto alle violenze, allo sfruttamento, a matrimoni e gravidanze precoci, al reclutamento forzato nei gruppi armati. Garantire accesso a scuola ai bambini rifugiati e sfollati del Sahel è l’obiettivo della campagna “Libera il suo potenziale” promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Il dono più grande ogni bambino lo porta dentro di sé: sono i suoi talenti e abilità, le attitudini, le speranze e i sogni che nutre. Aiutarlo a “scartare” questo dono, a liberare tutte le sue ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La pandemia da Covid-19 ce lo sta drammaticamente dimostrando: non poter andare a scuola significa interrompere un percorso di crescita e di sano sviluppo psico-fisico indispensabile per ogni bambino. Per un bambino rifugiato, perdere la possibilità di studiare è ancora più drammatico: vuol dire essere più esposto alle violenze, allo sfruttamento, a matrimoni e gravidanze precoci, al reclutamento forzato nei gruppi armati. Garantirea scuola airifugiati e sfollati delè l’obiettivo della campagna “Libera il suo potenziale” promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (). Il dono più grande ogni bambino lo porta dentro di sé: sono i suoi talenti e abilità, le attitudini, le speranze e i sogni che nutre. Aiutarlo a “scartare” questo dono, a liberare tutte le sue ...

