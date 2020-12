Emergenza Covid, tamponi solidali a Napoli tra la periferia e il centro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Emergenza Covid a Napoli, in città scatta la solidarietà: arrivano i tamponi solidali tra la periferia e il centro storico. Appuntamento per la giornata di venerdì, 11 dicembre, al Duomo di Napoli partirà la terza tappa del “Tampone sospeso” promosso dall’associazione Sadisa (Sanità, Diritti in Salute), in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, la Clinica Mediterranea e l’Associazione Uniti nel cuore. Dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 nella Sala dei Catecumeni del Palazzo Arcivescovile, messa a disposizione dal Cardinale Crescenzio Sepe, si terranno i tamponi “sospesi” per permettere a chi non ha i mezzi di sottoporsi gratuitamente al test ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti, in città scatta la solidarietà: arrivano itra lae ilstorico. Appuntamento per la giornata di venerdì, 11 dicembre, al Duomo dipartirà la terza tappa del “Tampone sospeso” promosso dall’associazione Sadisa (Sanità, Diritti in Salute), in collaborazione con l’Arcidiocesi di, la Clinica Mediterranea e l’Associazione Uniti nel cuore. Dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 nella Sala dei Catecumeni del Palazzo Arcivescovile, messa a disposizione dal Cardinale Crescenzio Sepe, si terranno i“sospesi” per permettere a chi non ha i mezzi di sottoporsi gratuitamente al test ...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - Adnkronos : #Covid, @Bertolaso_Guido: 'La chiamano emergenza ma è incompetenza' - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - SeratEnrico : RT @maurorizzi_mr: Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid. Non hanno consigliato le siringhe ad avvi… - vinix178 : @jacopo_iacoboni Credo che le due cifre riflettono il fatto che in Germania, a differenza nostra, sono professional… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Cisl medici: «Puglia impreparata a seconda ondata» La Gazzetta del Mezzogiorno Ripristinare livelli molecola identificata può ridurre rischio

Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Una 'spia' nel sangue potrebbe aiutare a predire se un paziente con infezione da Sars-CoV-2 rischia di sviluppare ...

Pronto il “Covid hotel” di Feletto che ospiterà chi è positivo al virus

TAVAGNACCO. La struttura destinata all’abitare possibile, nel centro di Feletto Umberto, ospiterà le persone positive al Covid-19. La decisione è stata presa dalla giunta guidata da Moreno Lirutti, e ...

Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Una 'spia' nel sangue potrebbe aiutare a predire se un paziente con infezione da Sars-CoV-2 rischia di sviluppare ...TAVAGNACCO. La struttura destinata all’abitare possibile, nel centro di Feletto Umberto, ospiterà le persone positive al Covid-19. La decisione è stata presa dalla giunta guidata da Moreno Lirutti, e ...