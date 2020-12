Emergenza Covid: negli ospedali mancano i medici ma il Ministero non permette di assumere (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Molti giovani medici hanno protestato a Roma per chiedere di velocizzare le procedure per le loro assunzioni. In un momento in cui il sistema sanitario ha bisogno di personale, lungaggini burocratiche e ricorsi alla magistratura rallentano il processo di ricambio. Numerosi giovani medici si sono dati appuntamento a Roma per protestare contro un sistema che, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Molti giovanihanno protestato a Roma per chiedere di velocizzare le procedure per le loro assunzioni. In un momento in cui il sistema sanitario ha bisogno di personale, lungaggini burocratiche e ricorsi alla magistratura rallentano il processo di ricambio. Numerosi giovanisi sono dati appuntamento a Roma per protestare contro un sistema che, L'articolo proviene da Leggilo.org.

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - Adnkronos : #Covid, @Bertolaso_Guido: 'La chiamano emergenza ma è incompetenza' - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - AigetEnergia : Ciò preoccupa venditori energia “I retailer energetici rischiano un’impennata dei default?” chiede in tweet (rilanc… - corra_franco : RT @PrimaldaZ: Sono finita al pronto soccorso di un ospedale di provincia per un disturbo dovuto a reflusso. Non c’era quasi nessuno. Ma do… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Cisl medici: «Puglia impreparata a seconda ondata» La Gazzetta del Mezzogiorno La Zanicchi e lo sfogo sul premier: "Si faccia un esame di coscienza"

A Fuori dal Coro Iva Zanicchi si è scagliata contro il premier Giuseppe Conte in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus. La cantante, da poco guarita dal virus, ha perso suo fratello proprio ...

Covid, scende il numero dei tamponi, ma non quello dei contagi: 917 nuovi casi e 20 morti in Puglia

Su 2.758 test per l'infezione da Covid-19, i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 917: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di ...

A Fuori dal Coro Iva Zanicchi si è scagliata contro il premier Giuseppe Conte in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus. La cantante, da poco guarita dal virus, ha perso suo fratello proprio ...Su 2.758 test per l'infezione da Covid-19, i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 917: 323 in provincia di Bari, 190 in provincia di ...