Elezioni Usa 2020 | la Corte Suprema ha respinto i ricorsi dei repubblicani in Pennsylvania

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Martedì, 8 dicembre, ladegli Stati Uniti hadeidellacontro il risultato del voto nello Stato, vinto dal democratico Joe Biden con un margine di circa 81mila voti. La sentenza rappresenta un duro colpo per Donald Trump e il suo team legale nel tentativo di ribaltare l’esito delle. Laè composta da nove giudici. Sei sono conservatori: il presidente John Roberts, Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh ed Amy Coney Barrett (gli ultimi tre nominati da Trump). Gli altri tre, Stephen Breyer, Elena Kagan, Soi Sotomayor, sono progressisti. Finora i legali di Trump hanno perso una cinquantina disulle ...

