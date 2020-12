Elettra Lamborghini, ‘Madonna’ per un giorno: la copertina scatena il web (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elettra Lamborghini come Chiara Ferragni veste i panni della Madonna, la copertina di Rolling Stone indigna il web: ecco cosa è successo. Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@ Elettramiuraliamborghini)Chiara Ferragni e Fedez hanno visto archiviata l’accusa nei loro confronti da parte del Codacons, una battaglia quella tra la celebre coppia e la nota associazione per i consumatori che non sembra avere fine. Con l’archiviazione si è tornato a parlare anche della recente copertina di Chiara Ferragni nelle vesti di Madonna, un’immagine accusata di blasfemia da parte del Codacons. In molti hanno tuttavia dimenticato che la Ferragni non è stata la prima a prestarsi a uno scatto del genere. Già nel 2019 Elettra ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)come Chiara Ferragni veste i panni della Madonna, ladi Rolling Stone indigna il web: ecco cosa è successo., Fonte foto: Instagram (@miuraliamborghini)Chiara Ferragni e Fedez hanno visto archiviata l’accusa nei loro confronti da parte del Codacons, una battaglia quella tra la celebre coppia e la nota associazione per i consumatori che non sembra avere fine. Con l’archiviazione si è tornato a parlare anche della recentedi Chiara Ferragni nelle vesti di Madonna, un’immagine accusata di blasfemia da parte del Codacons. In molti hanno tuttavia dimenticato che la Ferragni non è stata la prima a prestarsi a uno scatto del genere. Già nel 2019...

