Eleonora Daniele costretta a chiudere in anticipo Storie Italiane: il perchè (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultima puntata di Storie Italiane, il programma condotto con successo da Eleonora Daniele, andata in onda mercoledì 9 dicembre, è terminata in anticipo rispetto al solito. Ecco cosa è successo. Storie Italiane, chiusura anticipata La puntata di Storie Italiane, andata in onda mercoledì 9 dicembre, si è conclusa prima rispetto al solito. Eleonora Daniele ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultima puntata di, il programma condotto con successo da, andata in onda mercoledì 9 dicembre, è terminata inrispetto al solito. Ecco cosa è successo., chiusura anticipata La puntata di, andata in onda mercoledì 9 dicembre, si è conclusa prima rispetto al solito.ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Lorella_Stagno : ORA ANCHE I MARITI METTONO BOCCA? MI SEMBRA TUTTO ASSURDO. LA RAI NON È DI VOSTRA PROPRIETÀ NEMMENO I PROGRAMMI. S… - zazoomblog : Dobbiamo farlo. Eleonora Daniele non riesce a concludere: Storie Italiane chiude in anticipo cause di forza maggior… - fanpage : 'Mara Venier lascerà #Domenicain', lo conferma il marito della conduttrice - supersalsa79 : @Fedez Il ballo è dedicato anche a Eleonora daniele? - niccolo_fabbri : Assurda e insensata la sospensione del palinsesto del daytime di Rai 1 - con Eleonora Daniele interrotta prima del… -