Ecco perchè la Prima della Scala è stata una monumentale e toccante dichiarazione d’amore per la cultura italiana e per l’arte in senso assoluto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quest’anno alla Prima della Scala siamo stati tutti in Prima fila, dalle nostre case, e ciò cui abbiamo assistito è stata una monumentale e toccante dichiarazione d’amore per la città di Milano, per la cultura italiana, per l’arte in senso assoluto. A renderla possibile sono stati i cantanti, i ballerini, i musicisti, il coro, gli attrezzisti, le maschere, i tecnici di palcoscenico e tutti gli altri lavoratori che vivono dietro le quinte. Per la Prima volta tutti insieme alla ribalta hanno inaugurato la stagione della lirica milanese cantando da sotto le mascherine Fratelli d’Italia, ribadendo il loro amore per un ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quest’anno allasiamo stati tutti infila, dalle nostre case, e ciò cui abbiamo assistito èunaper la città di Milano, per la, perin. A renderla possibile sono stati i cantanti, i ballerini, i musicisti, il coro, gli attrezzisti, le maschere, i tecnici di palcoscenico e tutti gli altri lavoratori che vivono dietro le quinte. Per lavolta tutti insieme alla ribalta hanno inaugurato la stagionelirica milanese cantando da sotto le mascherine Fratelli d’Italia, ribadendo il loro amore per un ...

