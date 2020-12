Ecco la data per il primo vaccino in Italia Ma c' è già un mistero sui numeri

Leggi su ilgiornale

Più di qualcosa non torna: le proporzioni tra abitanti e dosi ricevute lasciano molti dubbi. Nel piano di Arcuri spunta un'applicazione per fissare l'appuntamento Circa 1500 punti di somministrazione aperti 7 giorni su 7 in grado di fare 6 iniezioni all'ora e in 5 giorni della settimana il tutto sarà garantito presso il domicilio di chi non può muoversi. L'obiettivo per il nostro Paese è ambizioso: sottoporre al30 milioni di persone in 7 mesi. E si vogliono anticipare i tempi inizialmente previsti, anche di due settimane, per l'avvio delle vaccinazioni contro il Coronavirus. Insi potrebbe partire venerdì 15 gennaio 2021 e non più alla fine del mese. Dipende comunque dall'agenzia regolatoria europea Ema: si potrà accelerare se autorizzerà Pfizer il 29 dicembre. Nel piano di Domenico Arcuri potrebbe spuntare ...