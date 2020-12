E sui social è "elfo mania", la tradizione natalizia del folletto birichino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fondatrice della community The Womoms: "Quest'anno le condivisioni delle immagini con gli elfi sono più che raddoppiate e credo che sia anche per la situazione che stiamo vivendo: un po' per cercare di far divertire i bambini che passano molto più tempo a casa, un po' perché... Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fondatrice della community The Womoms: "Quest'anno le condivisioni delle immagini con gli elfi sono più che raddoppiate e credo che sia anche per la situazione che stiamo vivendo: un po' per cercare di far divertire i bambini che passano molto più tempo a casa, un po' perché...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - virginiaraggi : Solidarietà a @FedeAngeli per le minacce e i pesanti insulti ricevuti sui social dopo un suo sopralluogo a San Basi… - fattoquotidiano : Lombardia, fa jogging e pubblica le foto sui social: polemiche sull’assessore Gallera. “Ha violato le regole uscend… - __Hubble__ : RT @ricci_o_: Vendesi pastiere da pubblicare sui vari social. Reggono fino a 5 giorni, scatti infiniti, altamente instagrammabili, poi v l'… - sellerioeditore : @AuroraFantin Grazie Aurora! Ti aspettiamo alla presentazione in diretta sui nostri social -

Ultime Notizie dalla rete : sui social E sui social è "elfo mania", la tradizione natalizia del folletto birichino La Repubblica E sui social è "elfo mania", la tradizione natalizia del folletto birichino

Ma a divertirsi, spesso, sono anche i genitori. Sui social l'elfo viene immortalato nelle posizioni e nei luoghi più strani ed è uno stimolo anche per i più grandi che nottetempo dovranno inventarsi ...

Laura Pausini furiosa: nuovo scontro social

Laura Pausini è di nuovo al centro di uno scontro tutto sui social. La cantante ha ricevuto una critica riguardo un suo post da parte di un utente ...

Ma a divertirsi, spesso, sono anche i genitori. Sui social l'elfo viene immortalato nelle posizioni e nei luoghi più strani ed è uno stimolo anche per i più grandi che nottetempo dovranno inventarsi ...Laura Pausini è di nuovo al centro di uno scontro tutto sui social. La cantante ha ricevuto una critica riguardo un suo post da parte di un utente ...