Dybala Juventus, il giornalista: "La Joya via a giugno. C'è il Real Madrid"

Dybala Juventus – Nonostante la notte perfetta di Barcellona, ancora non brilla il talento della Joya. Mesi difficili per Dybala alla Juventus che continua a non trovare la forma migliore e soprattutto il talento che lo distingueva. Nelle ultime settimane dunque tornano in auge le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino. Ne ha parlato anche l'esperto di mercato di Luigi Guelpa.

Dybala Juventus, le parole di Guelpa

Il giornalista Luigi Guelpa ha parlato della situazione di Dybala alla Juventus. "Dybala resta sicuramente a gennaio. A giugno non lo so. Pochettino per il Real Madrid ha fatto i nomi di Kane e Alli e il terzo è il suo. Al momento Morata-Ronaldo è ..."

