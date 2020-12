Dune | svelato il divieto per il film di Denis Villeneuve | Violenza e scene inquietanti

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'adattamento difirmato daè stato valutato dalla commissione censura e ha ricevuto unai minori: ecco per quali motivi.diarriverà nei cinema nel 2021 ma nel frattempo è stato classificato come vietato ai minori di 13 anni per la presenza di sequenze di fortee immagini. Se il 2020 fosse stato un anno normale, a quest'ora il pubblico internazionale avrebbe già avuto l'opportunità di godersidi. All'origine, infatti, l'uscita delera prevista per il mese di novembre ma poi tutto è stato rimandato al 1º ottobre 2021. Il nuovo adattamento del celebre romanzo di Frank ...