Droga ai Castelli romani | 6 arresti | ci sono anche i fratelli Bianchi accusati della morte di Willy Monteiro Duarte

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dalle indagini dei carabinieri emerge l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, e che ricorreva ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori 'insolventi' e obbligarli a pagare

I fratelli Bianchi, in carcere poiché indagati per l'omicidio di Willy, facevano parte di un sodalizio dedito allo spaccio di droga ...Ci sono anche i fratelli Gabriele e Marco Bianchi tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Velletri contro 6 persone accusate a vario titolo, ...