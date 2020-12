CorriereCitta : Droga a San Basilio, blitz della polizia: 11 arresti all’alba (VIDEO) - SkyTG24 : Roma, spaccio di droga nel quartiere San Basilio: 11 arresti - kindacast : San Basilio, Roma, è qui che operava una delle tre organizzazioni di trafficanti di droga smantellate dai Carabinieri - infoitesteri : San Marino. Droga nell'auto dei Reggenti, l'autista ha ammesso la sua dipendenza - Lombard5stelle : RT @MonicaForteM5S: La #droga entrava dentro il #carcere grazie alla complicità di una giovane infermiera, trait d’union tra chi si procura… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga San

Sky Tg24

Gabriele e Marco sono detenuti in carcere a Velletri per l’omicidio del giovane Willy Duarte Montero a Colleferro ...Erano stati arrestati e denunciati durante un’operazione antidroga messa segno dai carabinieri, in cui erano stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana insieme al denaro pr ...