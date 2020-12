Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 10 dicembre su Rete 4 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 10 dicembre 2020 su Rete 4. giovedì 10 dicembre 2020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata le feste natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 10 dicembre 2020 Mentre una parte consistente della popolazione che vive nei piccoli comuni appare fortemente penalizzata – in quanto non potrà incontrare i famigliari anche se a pochi chilometri di distanza ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 10 dicembre 2020)del programma in onda102020 su4.102020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellale feste natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica. Gli altri argomenti delladi102020 Mentre una parte consistente della popolazione che vive nei piccoli comuni appare fortemente penalizzata – in quanto non potrà incontrare i famigliari anche se a pochi chilometri di distanza ...

sullanuvola : RT @brokenflower80: Non abbiamo più nome, noi, non lettere da pronunciare, non abbiamo voce non abbiamo capelli o occhi non abbiamo orecc… - noordungp : @M49liberorso purtroppo mio padre guarda il Tg4 e tutte quelle trasmissioni che millantano di essere programmi di i… - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ” * OSPITI: « ANNA MARIA BERNINI (FI) / LUCIA BORGONZONI (LEGA) / I DEPUTATI BEATRICE… - clapr71 : Paolo Del Debbio lascia Dritto e Rovescio? 'Disponibile a candidarsi a Milano', tutto in mano al centrodestra - Wehewu_el49 : RT @brokenflower80: Non abbiamo più nome, noi, non lettere da pronunciare, non abbiamo voce non abbiamo capelli o occhi non abbiamo orecc… -