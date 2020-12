Dramma a Torino | anziana travolta e uccisa da tram

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), 9 dic. - (Adnkronos) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia nord del capoluogo piemontese. Per cause ancora in corso di accertamento una donna di 84 anni è stata, intorno alle 18, da undella linea 9. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto, l'donna è deceduta poco dopo. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente al momento ancora ignota.