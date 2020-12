“Dove prima si vendeva la droga oggi si spacciano libri”: il sindaco in visita a Scampia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha visitato in mattinata la libreria “Scugnizzeria” di Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo nel quartiere Scampia a nord di Napoli. “Dove prima si vendeva la droga oggi si spacciano i libri” si legge all’ingresso della libraria dei giovani imprenditori e volontari napoletani, che hanno istituito anche il “libro sospeso” per i lettori del quartiere periferico. “Sono due ragazzi di Scampia – spiega de Magistris – dell’area nord della città di Napoli, che pian piano con duro lavoro e impegno sono riusciti a rappresentare un’alternativa, ad essere un punto di riferimento del proprio quartiere e ad offrire un esempio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildi Napoli, Luigi de Magistris, hato in mattinata la libreria “Scugnizzeria” di Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo nel quartierea nord di Napoli.silasisi legge all’ingresso della libraria dei giovani imprenditori e volontari napoletani, che hanno istituito anche il “libro sospeso” per i lettori del quartiere periferico. “Sono due ragazzi di– spiega de Magistris – dell’area nord della città di Napoli, che pian piano con duro lavoro e impegno sono riusciti a rappresentare un’alternativa, ad essere un punto di riferimento del proprio quartiere e ad offrire un esempio ...

