Dopo Conte, anche Berlusconi ha chiamato Chiara Ferragni e Fedez (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Suona il telefono, è una videochiamata e dall'altra parte c'è Silvio Berlusconi che – tirato a lucido e seduto immerso nella sua dimora – si congratula con te: è successo a Chiara Ferragni e Fedez e ad immortalare l'evento è stato proprio il Presidente di Forza Italia. Questa è la seconda telefonata che i Ferragnez ricevono da un leader politico: la prima risale allo scorso ottobre quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte li ha chiamati per chiedergli di sensibilizzare i follower all'uso della mascherina. Questa volta però il Covid non c'entra niente. Berlusconi, infatti, ha chiamato la Ferragni e Fedez semplicemente per congratularsi per l'Ambrogino d'oro che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, gli ha dato ...

