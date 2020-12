«Donna nanak tutta Tanak»: polemica sul telecronista di Rai Sport. Le scuse della testata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lorenzo Leonarduzzi Una battuta imbarazzante, di quelle che non fanno manco ridere, ha scatenato la bufera su Rai Sport e in particolare sul telecronista Lorenzo Leonarduzzi. Domenica scorsa, al termine del rally di Monza, il giornalista aveva pronunciato un imbarazzante gioco di parole sul nome del pilota estone Ott Tänak, dicendo: “Donna nanak tutta Tanak“. Una freddura cretina, evitabilissima (ma nulla di più), che però ha fatto scattare polemiche e accuse di sessismo. “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico. Mi hanno detto una battutaccia che io riferisco: ‘Donna nanak tutta Tanak‘, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita. Chiedo scusa ma era un po’ ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lorenzo Leonarduzzi Una battuta imbarazzante, di quelle che non fanno manco ridere, ha scatenato la bufera su Raie in particolare sulLorenzo Leonarduzzi. Domenica scorsa, al termine del rally di Monza, il giornalista aveva pronunciato un imbarazzante gioco di parole sul nome del pilota estone Ott Tänak, dicendo: ““. Una freddura cretina, evitabilissima (ma nulla di più), che però ha fatto scattare polemiche e accuse di sessismo. “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico. Mi hanno detto una battutaccia che io riferisco: ‘‘, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita. Chiedo scusa ma era un po’ ...

FreeGatteo : Accidenti! Queste sono le vere priorita' del Paese!! Ringrazio infinitamente l'On. @valeriafedeli per aver trovato… - sara_grimaldi : #“Donna nanak tutta tanak”: scoppia il caos in Rai per la frase di Leonarduzzi - Il Fatto Quotidiano… - ScrittureRai : RT @vaux_hall: Comunque se senti l'urgenza di condividere durante una telecronaca in diretta tv il calembour 'Donna nanak tutta Tanak' non… - LauryeMal : RT @vaux_hall: Comunque se senti l'urgenza di condividere durante una telecronaca in diretta tv il calembour 'Donna nanak tutta Tanak' non… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: 'Donna nanak...' in diretta: istruttoria Rai su telecronista rally -