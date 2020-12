Donazioni speciali per il ‘San Pio’ | Ferrante | “Inizio vaccinazioni a metà gennaio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dueprivate per la lotta al Covid-19. La prima è stata fatta dal Lions Club e dalla presidente Tiziana Ferro, che hanno deciso di dotare la struttura ospedaliera di 6 tablet da 7 pollici, destinati ai reparti dell’Area Covid-19. Dispositivi con i quali i parenti dei pazienti ricoverati nella terapia intensiva potranno colloquiare virtualmente con i loro cari, in questa situazione così difficile e angosciante che li vede tagliati fuori dai contatti con i propri familiari, soprattutto in questo periodo di festività natalizie. “Spero possa essere un gesto utile alla cittadinanza – ha dichiarato la presidente Ferro – e possa donare un sorriso e un pò di sollievo a chi sta lottando contro questo virus”. La seconda è stata fatta, invece, dalla dottoressa Daniela De Rosa, medico di Savignano Irpino che, ricoverata per giorni ...