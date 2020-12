Domenica In, dopo Mara Venier Nicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i bocciati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Domenica In senza Mara Venier avrà tutto un altro sapore: lo sa bene anche il marito Nicola Carraro che, però, non si è sottratto dall’esprimere la propria opinione in merito ai possibili sostituti della zia nazionale. Sempre ammesso che lasci, si intende. L’annuncio della conduttrice ha già creato parecchio scompiglio, sia tra gli spettatori che tra gli addetti ai lavori. La ricerca del sostituto non sarà per nulla facile, ma i primi nomi si fanno già strada. “Certo sostituire Mara non è facile eh, per carità – ha ammesso il produttore da anni al fianco della Venier – però queste sono le mie opinioni”. Leggi anche >> Alberto Angela, rinviato lo speciale “Caravaggio”: questioni economiche? Mara ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)In senzaavrà tutto un altro sapore: lo sa bene anche il maritoche, però, non si è sottratto dall’esprimere la propria opinione in merito aidella zia nazionale. Sempre ammesso che lasci, si intende. L’annuncio della conduttrice ha già creato parecchio scompiglio, sia tra gli spettatori che tra gli addetti ai lavori. La ricerca del sostituto non sarà per nulla facile, ma i primi nomi si fanno già strada. “Certo sostituirenon è facile eh, per carità – ha ammesso il produttore da anni al fianco della– però queste sono le mie opinioni”. Leggi anche >> Alberto Angela, rinviato lo speciale “Caravaggio”: questioni economiche?...

zazoomblog : Domenica In dopo Mara Venier Nicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i bocciati - #Domenica… - ilsignorcosmo : @giallorossiME Vincere domenica vorrebbe dire ricominciare alla grande dopo un mese di stop e non è mai facile. Non… - vintageparadjse : @bubblec4m saranno giorni d’inferno... pagato tanto perché alla fine i risultati mi arrivano il giorno dopo e mi se… - quibresciait : Montecampione, altri incoscienti cercano di salire. Tutti sanzionati - Dopo l'episodio di domenica, anche ieri matt… - _poisoned_mind : @giulint Esatto, con i social ferrari che non aiutano a non pensarci. Non oso immaginare domenica dopo la gara -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica dopo Domenica In, Carlo Conti dopo il Covid: «Non mi sento al 100%, ma ogni giorno va meglio» Il Messaggero Domenica In, dopo Mara Venier Nicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i bocciati

"Domenica In" senza Mara Venier avrà tutto un altro sapore: lo sa bene anche il marito che, però, non si è sottratto dal fare qualche nome.

Il ladro libero in 24 ore e preso il giorno dopo per un altro furto

Arrestato per furto di olive è tornato libero in poche ore, ma il giorno dopo è stato ammanettato di nuovo per un altro reato. È accaduto ad un uomo di Trinitapoli (comune della provincia di Barletta- ...

"Domenica In" senza Mara Venier avrà tutto un altro sapore: lo sa bene anche il marito che, però, non si è sottratto dal fare qualche nome.Arrestato per furto di olive è tornato libero in poche ore, ma il giorno dopo è stato ammanettato di nuovo per un altro reato. È accaduto ad un uomo di Trinitapoli (comune della provincia di Barletta- ...