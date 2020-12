Domenica In, chi sarà la sostituta di Mara Venier? Il marito Nicola rompe il silenzio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La conduttrice Mara Venier lascerà a fine stagione Domenica In, ma chi potrà sostituire la regina di Viale Mazzini? A fare qualche ipotesi è Nicola Carraro, marito di Venier. Ecco le sue parole. L’erede di Mara Venier Mara Venier – per tutti Zia Mara – regina di Viale Mazzini, ha annunciato alcune settimane fa che, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La conduttricelascerà a fine stagioneIn, ma chi potrà sostituire la regina di Viale Mazzini? A fare qualche ipotesi èCarraro,di. Ecco le sue parole. L’erede di– per tutti Zia– regina di Viale Mazzini, ha annunciato alcune settimane fa che, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Domenica In chi sarà la sostituta di Mara Venier? Il marito Nicola rompe il silenzio - #Domenica #sostituta… - infoitcultura : Chi condurrà Domenica In al posto di Mara Venier? Il marito boccia la Fialdini e fa i suoi nomi - infoitcultura : Domenica In 2021/22: chi condurrà al posto di Mara Venier? Parla il marito - silviam0denese : ma quindi è venerdì o domenica chi siamo in zona gialla non si capisce più un cazzo - peppe844 : #DomenicaIn Chi sostituirà Mara Venier a 'Domenica In'? Il marito fa tre nomi: ecco quali -