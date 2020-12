Docenti di sostegno sono 176 mila. Ma il 37% è senza specializzazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il rapporto Istat dice che è aumentato il numero di Docenti di sostegno ma il 37% di questi Docenti non ha titolo di specializzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il rapporto Istat dice che è aumentato il numero didima il 37% di questinon ha titolo di. L'articolo .

PacificoTweet : Docenti sostegno secondaria II grado diplomati, #Anief: illegittimo discriminarli sulla retribuzione - AlorigaAntonio : Egr Ministra, il contagio,il contagio ! docenti e alunni non sono sacrificabili x un mantra,docenti di sostegno non… - AlorigaAntonio : Egr Ministra, il contagio,il contagio ! docenti e alunni non sono sacrificabili x un mantra,docenti di sostegno non… - AlorigaAntonio : Egr Ministra, il contagio,il contagio ! docenti e alunni non sono sacrificabili x un mantra,docenti di sostegno non… - infoitesteri : Docenti sostegno secondaria II grado diplomati, Anief: illegittimo discriminarli sulla retribuzione -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti sostegno Docenti sostegno secondaria II grado diplomati, Anief: illegittimo discriminarli sulla retribuzione Orizzonte Scuola Docenti di sostegno sono 176 mila. Ma il 37% è senza specializzazione

Il rapporto Istat dice che è aumentato il numero di docenti di sostegno ma il 37% di questi docenti non ha titolo di specializzazione.

Albano, Premio Matteotti a un professore di Storia: «Resistere come nel Ventennio»

Che emozione per la città. Il professor Ugo Mancini, docente di Storia e Filosofia al liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano, ha vinto la sedicesima edizione del ...

Il rapporto Istat dice che è aumentato il numero di docenti di sostegno ma il 37% di questi docenti non ha titolo di specializzazione.Che emozione per la città. Il professor Ugo Mancini, docente di Storia e Filosofia al liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano, ha vinto la sedicesima edizione del ...