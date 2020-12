"Dobbiamo farlo". Eleonora Daniele non riesce a concludere: Storie Italiane chiude in anticipo, cause di forza maggiore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Dobbiamo chiudere con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario previsto”. Eleonora Daniele è stata costretta a terminare la messa in onda di Storie Italiane per lasciare spazio all'edizione speciale del Tg1, che era attesa per le 11.30 ma è iniziata prima. “Dobbiamo assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”, ha dichiarato la conduttrice di Rai 1, che purtroppo non ha avuto abbastanza tempo da dedicare alle mamme di Foggia, con la quale si era appena collegata. “Scusate, ci stanno facendo chiudere dieci minuti prima del previsto. Torneremo domani in diretta da lì”, è stata la promessa della Daniele che sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “re con dieci minuti dirispetto all'orario previsto”.è stata costretta a terminare la messa in onda diper lasciare spazio all'edizione speciale del Tg1, che era attesa per le 11.30 ma è iniziata prima. “assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”, ha dichiarato la conduttrice di Rai 1, che purtroppo non ha avuto abbastanza tempo da dedicare alle mamme di Foggia, con la quale si era appena collegata. “Scusate, ci stanno facendore dieci minuti prima del previsto. Torneremo domani in diretta da lì”, è stata la promessa dellache sta ...

LucaBizzarri : @marioadinolfi L’identità sessuale non è decisa solo biologicamente, il peso sí. E comunque ti dirò: se da domani t… - LauraGaravini : Dobbiamo investire al meglio le risorse che stanno per arrivare dall'Europa. E, per farlo, non servono 300 consulen… - cazznsaccbro : RT @cazzonesobro: 'non abbiamo avuto dei genitori che ci offrissero un esempio di rapporto coniugale dobbiamo capire col tempo come farlo d… - Rebecca88785308 : RT @cicabum_: Io ve lo dico: se qualcuno ha intenzione di organizzare questo aereo IO CONTRIBUISCO DOBBIAMO FARLO VOLARE RAGA #gfvip #TEL… - _harryvsmile_ : RT @cicabum_: Io ve lo dico: se qualcuno ha intenzione di organizzare questo aereo IO CONTRIBUISCO DOBBIAMO FARLO VOLARE RAGA #gfvip #TEL… -