Dl sicurezza | Fico posta foto su Instagram | ' firmato dl | ora al Senato'

Via libera dell’Aula della Camera al dl Sicurezza. Il testo, approvato con 279 voti a favore, 232 contrari e nove astenuti, passa al Senato.Sono tre i deputati del M5S che han votato contro il dl Sicu ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ho appena firmato il decreto Sicurezza e Immigrazione approvato oggi alla Camera. Adesso sarà trasmesso al Senato per la seconda lettura". Così il presidente della Camera Roberto Fico, postando su Instagram una foto che lo ritrae mentre firma il dl.

Via libera dell'Aula della Camera al dl Sicurezza. Il testo, approvato con 279 voti a favore, 232 contrari e nove astenuti, passa al Senato. Sono tre i deputati del M5S che han votato contro il dl Sicurezza.