Dl ristori | sospeso esame commissioni Senato | riprende alle 21**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Slitta alle 21 l'esame degli emendamenti ai quattro decreti ristori sospeso ben due volte questa mattina. Questa mattina la seduta delle commissioni Finanze e Bilancio del Senato era stata avviata nella sala Koch di Palazzo Madama, poi era stata sospesa per 'questioni di sicurezza' invocate dall'opposizione e si era trasferita in Aula. E' stata poi nuovamente sospesa, e riprenderà questa sera alle 21.

Firenze, 9 dicembre 2020 - "Il settore degli hotel è sull'orlo del collasso. Il 2020 si chiude con calo fra il 70 e l'80% di presenze nella nostra città, che vive non tanto di turismo ma di turismo st ...

Ripresa del mercato del sabato, CNA Avezzano: “Bene le misure adottate la CNA rinnova il proprio supporto”

Avezzano - “Accogliamo con piena soddisfazione quanto deciso dall’amministrazione comunale, in linea con le normative previste dl DPCM e con ...

