Divieto spostamenti per Natale: ecco cosa può cambiare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Divieto per gli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno fa ancora molto discutere. Non è quindi esclusa un'eventuale modifica. Anche le Regioni hanno espresso i propri dubbi in merito. Divieto di spostamenti per Natale Il Divieto per gli spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno ha suscitato molte discussioni. Anche le Regioni hanno espresso i loro dubbi sulla questione e, proprio per questo, non è da escludere un'eventuale modifica. Nel frattempo, però, il governo ha chiarito dei dubbi in merito al trasferimento nelle seconde case e sulla quarantena. Quest'ultima è una misura molto severa, che ha lo scopo di disincentivare i viaggi all'estero ed evitare ulteriori contagi da Covid-19.

