Dimissioni Gasperini/ Esonero dell'allenatore dopo la qualificazione? Papu Gomez... (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dimissioni Gasperini. Esonero dell'allenatore dopo la qualificazione? Papu Gomez potrebbe già a gennaio prendere la via dell'Arabia. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)lapotrebbe già a gennaio prendere la via'Arabia.

tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - MatteoDG93 : RT @sportface2016: +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dall'Ata… - sportface2016 : +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dal… - gioma21 : #Gasperini: 'Dimissioni? Quando andrò via da Bergamo spero di farlo un giorno prima e non un giorno dopo, di concil… - NessunoChiamo : #Dimissioni di #gasperini post #AjaxAtalanta ? Salta ancora Gasp, saltaaaaa -