HuffPostItalia : Il ministro Bonetti minaccia le dimissioni: 'Se Conte non ritira task force' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Dimissioni Bonetti, replica a Boccia: 'Responsabilità assunta ogni giorno' #ElenaBonetti - infoitinterno : Bonetti minaccia le dimissioni, ora Conte scricchiola - MediasetTgcom24 : Dimissioni Bonetti, replica a Boccia: 'Responsabilità assunta ogni giorno' #ElenaBonetti - MSator : RT @Libero_official: L'ultimatum di #ItaliaViva a Giuseppe #Conte si traduce nell'uscita di Elena #Bonetti: 'Pronta a rassegnare con Teresa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni Bonetti

I due Paesi dell'Est annunciano di aver trovato un accordo con la Germania per sbloccare la trattativa sull'approvazione del Recovery Fund . Ma in Italia restano fortissime le tensioni nella maggioran ..."Sono un ministro della Repubblica, la mia responsabilità me l'assumo ogni giorno nelle cose che faccio e penso che Boccia lo sappia perché ha imparato a conoscermi". Lo ha detto il ministro per le Pa ...