Difesa a stelle e strisce Dal Congresso messaggi forti per Trump e Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si infiamma la. Mentre le indiscrezioni sulla scelta di Joeper il generale Lloyd Austin alla guida del Pentagono hanno alimentato un dibattito bipartisan, tanto da far presagire un possibile cambio di rotta per il presidente eletto, la Camera ha approvato ieri il maxi budget per ladel 2021: 741 miliardi di dollari. Fondi e programmi del National defense authorization act (Ndaa) erano già noti, frutto di una non facile negoziazione tra i due rami di Capitol Hill. La vera notizia è l’ampia maggioranza con cui il bill è stato approvato: 335 voti a favore contro 78 contrari. Il segnale è tutto per Donald. IL DIBATTITO TRA I REPUBBLICANI Il presidente uscente aveva minacciato di porre il veto in caso fosse stata conservata la disposizione che ...