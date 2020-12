Deutschland 89 | cosa devi sapere della serie sulla caduta del muro di Berlino

romagratis : Freiburg citta' la più ecologica d'Europa al confine con Svizzera e Francia il centro di vaccinazioni e se facess… -

Ultime Notizie dalla rete : Deutschland cosa

Sky Tg24

Deutschland 89, cosa succederà nella stagione finale. Quando il Muro cade il 9 novembre del 1989, Martin Rauch – che negli ultimi tre anni ha lavorato per la Robotron, una soci ...Cos'è successo in Deutschland 83. Autunno del 1983. In piena Guerra Fredda, la NATO annuncia delle manovre militari in Europa, un’operazione passata alla Storia come Operazione ...