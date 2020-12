Deutsche Bank si conferma miglior gestore patrimoniale in italia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il team Discretionary Portfolio Management Italy di Deutsche Bank – International Private Bank si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il riconoscimento “miglior gestore patrimoniale italiano 2021”, assegnato dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Oltre che per la qualità del portafoglio, il team è stato premiato per la centralità del cliente e la trasparenza dei costi e delle informazioni. Determinanti nella valutazione di migliore piattaforma di gestione patrimoniale disponibile per i clienti in italia sono state la chiarezza della proposta di portafoglio, insieme alla gestione del rischio e alle indicazioni ESG. Michele Bovenzi, Senior Discretionary Portfolio Manager e responsabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il team Discretionary Portfolio Management Italy di– International Privatesi è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il riconoscimento “no 2021”, assegnato dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Oltre che per la qualità del portafoglio, il team è stato premiato per la centralità del cliente e la trasparenza dei costi e delle informazioni. Determinanti nella valutazione die piattaforma di gestionedisponibile per i clienti insono state la chiarezza della proposta di portafoglio, insieme alla gestione del rischio e alle indicazioni ESG. Michele Bovenzi, Senior Discretionary Portfolio Manager e responsabile ...

MILANO (ITALPRESS) – Il team Discretionary Portfolio Management Italy di Deutsche Bank – International Private Bank si è aggiudicato per ...

