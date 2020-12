Detto Fatto torna oggi su Rai 2 dopo le polemiche con delle novità: le anticipazioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo pomeriggio, mercoledì 9 dicembre 2020, riprende su Rai 2 Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero e sospeso dopo le polemiche sul tutorial della pole dancer Emily Angelillo nel quale mostrava al pubblico come fare la spesa in modo sexy con tacchi e ammiccamenti vari. Un caso scoppiato sui social lo scorso 25 novembre, proprio nel giorno della Giornata contro la violenza sulle donne, e che ha animato anche il dibattito politico. Alla fine, nonostante le scuse della conduttrice e del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, era arrivata la sospensione della trasmissione. dopo due settimane Detto Fatto è pronto a tornare regolarmente in onda. Appuntamento, sempre sulla seconda rete del servizio pubblico, a partire dalle 15.15. Confermata, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo pomeriggio, mercoledì 9 dicembre 2020, riprende su Rai 2, il programma condotto da Bianca Guaccero e sospesolesul tutorial della pole dancer Emily Angelillo nel quale mostrava al pubblico come fare la spesa in modo sexy con tacchi e ammiccamenti vari. Un caso scoppiato sui social lo scorso 25 novembre, proprio nel giorno della Giornata contro la violenza sulle donne, e che ha animato anche il dibattito politico. Alla fine, nonostante le scuse della conduttrice e del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, era arrivata la sospensione della trasmissione.due settimaneè pronto are regolarmente in onda. Appuntamento, sempre sulla seconda rete del servizio pubblico, a partire dalle 15.15. Confermata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto Torna «Detto Fatto», ma con degli accorgimenti Vanity Fair Italia Sondrio, terrazzamento frana sulle case causa maltempo: 7 sfollati. ‘Le rocce si sbriciolavano’

Una frana di 50 metri quadri di terra e sassi si è abbattuta su diverse case sotto un terrazzamento in via Fracaiolo, a Sondrio. È successo all’alba dell’8 dicembre a causa delle forti piogge. Inizial ...

Bari, l'albero di Natale è fatto di libri per ragazzi

"Sono libri scelti dai bambini durante i laboratori di letteratura realizzati durante l'anno", racconta l'educatrice montessoriana Abra ...

