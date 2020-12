Detto Fatto torna oggi e cambia tutto: le novità dopo la polemica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Detto Fatto torna oggi, mercoledì 9 dicembre, con vesti del tutto nuove. dopo la sospensione del programma avvenuta lo scorso 25 novembre a causa del tutorial che ha Fatto il giro del web, Bianca Guaccero ha annunciato che sarà di nuovo al timone dalla trasmissione: “Ci vediamo alle 15:15“, ha scritto sui social. Per la gioia dei telespettatori non ci sarà nessun cambio di conduzione, ma il rinnovo riguarderà gli autori e la linea editoriale. Detto Fatto torna oggi e cambia tutto: nuovi autori e linea editoriale tutto è pronto per il ritorno di Detto Fatto dopo le polemiche delle scorse settimane. ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020), mercoledì 9 dicembre, con vesti delnuove.la sospensione del programma avvenuta lo scorso 25 novembre a causa del tutorial che hail giro del web, Bianca Guaccero ha annunciato che sarà di nuovo al timone dalla trasmissione: “Ci vediamo alle 15:15“, ha scritto sui social. Per la gioia dei telespettatori non ci sarà nessun cambio di conduzione, ma il rinnovo riguarderà gli autori e la linea editoriale.: nuovi autori e linea editorialeè pronto per il ritorno dile polemiche delle scorse settimane. ...

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - romeoagresti : #Pirlo: “Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire megl… - matteorenzi : Al Premier ho detto: rilancia sulla politica, non aver paura di una squadra forte. Gli ho suggerito di incoraggiare… - velenopertopic : @DIORVMALIK hai detto due generi. lo hai fatto, cancella per favore, è un tweet invalidante e non mi fa star bene - marikam_v : RT @axxocean: Stefania : ho fatto un sogno, ma non ero qua, mi sono svegliata e ho detto ma cazzo siamo ancora qui? STO MALE, STEFANIA QUA… -