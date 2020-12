Detto Fatto torna in onda e Bianca Guaccero si scusa in diretta: ecco le sue parole – VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In diretta a Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero si è scusata per il segmento tanto criticato sul tutorial sexy per fare la spesa. Due settimane or sono, la tempesta era infuriata sul programma per aver proposto una pagina di televisione, definita sessista e retrograda, che ha comportato la sospensione dello stesso per due settimane. In questo lasso di tempo, come vi abbiamo riportato ieri, sono occorsi numerosi cambiamenti. Già allora erano giunte le scuse, via Instagram, di Bianca Guaccero, ma anche oggi, ad inizio puntata, la conduttrice ha tenuto a ribadire il suo rammarico: “Buon pomeriggio a tutti. Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile per tutti noi, ... Leggi su trendit (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In, la conduttricesi èta per il segmento tanto criticato sul tutorial sexy per fare la spesa. Due settimane or sono, la tempesta era infuriata sul programma per aver proposto una pagina di televisione, definita sessista e retrograda, che ha comportato la sospensione dello stesso per due settimane. In questo lasso di tempo, come vi abbiamo riportato ieri, sono occorsi numerosi cambiamenti. Già allora erano giunte le scuse, via Instagram, di, ma anche oggi, ad inizio puntata, la conduttrice ha tenuto a ribadire il suo rammarico: “Buon pomeriggio a tutti. Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile per tutti noi, ...

