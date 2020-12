Detto Fatto bufera, Bianca Guaccero riparte quasi in lacrime: il discorso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La conduttrice ha chiesto scusa in diretta ed è tornata alla guida dello show di Rai Due: il discorso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La conduttrice ha chiesto scusa in diretta ed è tornata alla guida dello show di Rai Due: ilL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - romeoagresti : #Pirlo: “Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire megl… - matteorenzi : Al Premier ho detto: rilancia sulla politica, non aver paura di una squadra forte. Gli ho suggerito di incoraggiare… - xcinefilax : RT @axxocean: Stefania : ho fatto un sogno, ma non ero qua, mi sono svegliata e ho detto ma cazzo siamo ancora qui? STO MALE, STEFANIA QUA… - lmj_vanessa : Ma comunque mi spiace tutti che siete d'accordo con Stefania ma dayane quando mai ha fatto o detto qualcosa per far… -