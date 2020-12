Denise, l’anziana che ha rifiutato un letto in terapia intensiva. I medici le scrivono: “Non dimenticheremo mai la dolcezza dei suoi occhi neri” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiamava Denise. Si era presentata in ospedale all’inizio dello scorso marzo, in piena prima ondata covid-19. Denise era anziana e così, quando si è accorta di avere bisogno di un letto in terapia intensiva e di molto ossigeno, ha deciso di cedere tutto a qualcuno più giovane, più forte di lei. Ora i medici Elie Azoulay, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis di Parigi e fondatore di Famiréa (gruppo di ricerca sui legami con le famiglie dei pazienti), Sade Beloucif, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Avicenne di Bobigny, Matthieu Le Dorze, anestesista all’ospedale Lariboisière e Nancy Kentish-Barnes, sociologa del reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis, la ricordano in una lettera pubblicata su Le Monde. Una lettera che commuove. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiamava. Si era presentata in ospedale all’inizio dello scorso marzo, in piena prima ondata covid-19.era anziana e così, quando si è accorta di avere bisogno di unine di molto ossigeno, ha deciso di cedere tutto a qualcuno più giovane, più forte di lei. Ora iElie Azoulay, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis di Parigi e fondatore di Famiréa (gruppo di ricerca sui legami con le famiglie dei pazienti), Sade Beloucif, capo-reparto di rianimazione all’ospedale Avicenne di Bobigny, Matthieu Le Dorze, anestesista all’ospedale Lariboisière e Nancy Kentish-Barnes, sociologa del reparto di rianimazione all’ospedale Saint Louis, la ricordano in una lettera pubblicata su Le Monde. Una lettera che commuove....

