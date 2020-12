Deathstroke | Joe Manganiello spera ancora che venga realizzato il film

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Joe, dopo aver ripreso il ruolo in occasione di Zack Snyder's Justice League,chesia protagonista di un. Joeè tornato a parlare della possibilità che in futurounsu, svelando inoltre i progetti abbandonati nel corso degli anni. L'attore ha ripreso il ruolo tratto dai fumetti della DC in occasione delle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, progetto che verrà completato per HBO Max, eche proprio la sua nuova apparizione aiuti a sostenere una potenziale approvazione di un nuovo. Joe, intervistato da Yahoo!, ha raccontato che si era occupato personalmente per sei mesi ...

Joe Manganiello è tornato a parlare della possibilità che in futuro venga realizzato un film su Deathstroke, svelando inoltre i progetti abbandonati nel corso degli anni.

Joe Manganiello, intervistato da Yahoo!, ha raccontato che si era occupato personalmente per sei mesi di uno dei possibili progetti dedicati a Deathstroke: " Ho lavorato con uno sceneggiatore...

La giornata di oggi ci ha portato nuove rivelazioni sul Deathstroke intepretato da Joe Manganiello

Joe Manganiello ha rivelato il look del suo personaggio nel DC Universe, Slade Wilson/ Deathstroke, anticipando il suo look in Zack Snyder's Justice League in una foto in bianco e nero diffusa su...