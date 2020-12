De Roon | “Oggi siamo stati solidi Molto felici per la qualificazione | mi piacerebbe fare qualche gol in più”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De, ha parlato a Sky Sport dopo la bella vittoria contro l’Ajax:“Loro fanno gol e noi corriamo, va bene così. È la prima vittoria ad Amsterdam. Forse non abbiamo giocato una grande partita, ma dietro sì. Abbiamo concesso poche occasioni, ne abbiamo avute anche poche.per la”. Dall’emergenza nasce un’Atalanta più prudente?“Di solito giochiamo più aperti, lasciamo spazi in difesa. Oggi abbiamo cambiato il nostro modo, difendendo un po’ meglio. Così eravamo un po’ più, prendiamo troppi gol e specialmente in Europa riesci a sopravvivere”. Ha avuto la prima occasione: chiede maggiore cattiveria in zona gol?“Ero un po’ sorpreso di essere arrivato fino a dentro l’area. Mi ha dato un pallone buono Duvan, non ...