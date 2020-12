De Lise (Commercialisti): PNRR non diventi debito per i giovani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR,ndr) che sta girando in rete, ci preoccupa”. Lo ha detto Matteo De Lise, Presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar “I decreti ristori e la Legge di Bilancio 2021”, organizzato dall’Unione. “Leggendo il documento – ha proseguito – che definisce la destinazione dei fondi in arrivo dalla Comunità Europea necessari alla ripresa del nostro Paese, è evidente come buona parte delle risorse messe in campo diventerà un debito che graverà sui giovani, sulle future generazioni. Su di noi. Pretendiamo dal Governo un giusto monitoraggio di tutto quello che verrà fatto per scongiurare questo rischio e per investire i fondi in maniera responsabile“. “All’esecutivo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (,ndr) che sta girando in rete, ci preoccupa”. Lo ha detto Matteo De, Presidente dell’Unione nazionaledottoried esperti contabili, aprendo il webinar “I decreti ristori e la Legge di Bilancio 2021”, organizzato dall’Unione. “Leggendo il documento – ha proseguito – che definisce la destinazione dei fondi in arrivo dalla Comunità Europea necessari alla ripresa del nostro Paese, è evidente come buona parte delle risorse messe in campo diventerà unche graverà sui, sulle future generazioni. Su di noi. Pretendiamo dal Governo un giusto monitoraggio di tutto quello che verrà fatto per scongiurare questo rischio e per investire i fondi in maniera responsabile“. “All’esecutivo ...

