Dayane Mello ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? | Video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La modella brasiliana a rischio squalifica? Su Twitter nelle ultime ore si è scatenata una bufera legata ad una presunta bestemmia da parte della modella brasiliana Dayane Mello. La modella avrebbe fatto un commento blasfemo durante una chiacchierata in cucina avvenuta con Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. Ma la frase non risulta chiara. Secondo alcuni si tratterebbe di una bestemmia, altri sostengono – sempre sui social invece – che la Mello non avrebbe bestemmiato. I tre concorrenti stavano facendo un momento di pausa dagli addobbi natalizi, e qui Dayane avrebbe detto: “P***a Madonna” mentre Malgioglio le stava mostrando una foto. Una cosa non da poco, che ha visto altri suoi ex coinquilini cacciati dal Grande Fratello proprio per aver ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La modella brasiliana a rischio squalifica? Su Twitter nelle ultime ore si è scatenata una bufera legata ad una presunta bestemmia da parte della modella brasiliana. La modella avrebbe fatto un commento blasfemo durante una chiacchierata in cucina avvenuta con Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. Ma la frase non risulta chiara. Secondo alcuni si tratterebbe di una bestemmia, altri sostengono – sempre sui social invece – che lanon avrebbe. I tre concorrenti stavano facendo un momento di pausa dagli addobbi natalizi, e quiavrebbe detto: “P***a Madonna” mentre Malgioglio le stava mostrando una foto. Una cosa non da poco, che ha visto altri suoi ex coinquilini cacciati dalproprio per aver ...

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - Ros_Mello_ : RT @TheUkraineYana: Selvaggia su Dayane: gelosia 'morbosa' Ma quella non ha proprio capito che Rosalinda e Dayane non si sono neanche sepa… - Ros_Mello_ : RT @solendi8: -Rosalinda: 'èbuna gelosia sana, Dayane stava ridendo mentre mi diceva quelle cose, lei sa di essere al primo posto' -Selvagg… - Ros_Mello_ : RT @Resili3nt2: Rosalinda si fida di Selvaggia, Selvaggia nel frattempo sta cercando di spargere zizzania con frecciatine e domande mirate.… - Ros_Mello_ : RT @Cla_TeamMaite: #ROSMELLO Rosalinda ha puntualizzato che quella di Dayane é una gelosia sana! Facile mettere il becco su rapporti così p… -