DAYANE MELLO, BESTEMMIA AL GRANDE FRATELLO VIP?/ Video, Signorini: "Analisi in corso" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) DAYANE MELLO è una delle concorrenti più amate del GRANDE FRATELLO VIP 2020, ma la modella si sarebbe lasciata scappare una imprecazione nella casa. E' davvero così? Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è una delle concorrenti più amate del2020, ma la modella si sarebbe lasciata scappare una imprecazione nella casa. E' davvero così?

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - Byulgari : RT @tpwkjade: Ecco a voi il Dayane Mello once said pt.2, scusate se alcuni video mancano ma non entravano tutti #GFVIP - desirevzajn : la RAI ha fermato il televoto perché stavano votando da altre parti del mondo. Lo schifo dello schifo avviene solo… - reealbroown : RT @tpwkjade: Ecco a voi il Dayane Mello once said pt.2, scusate se alcuni video mancano ma non entravano tutti #GFVIP - isveronicaa : RT @tpwkjade: Ecco a voi il Dayane Mello once said pt.2, scusate se alcuni video mancano ma non entravano tutti #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : DAYANE MELLO Dayane Mello: “Per me oggi il Natale ha un senso” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Alfonso Signorini chiarisce quali sono le regole per il televoto dall’estero

3Dopo la polemica nata sul web per i voti dal Brasile in favore di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Alfonso Signorini risponde in maniera definitiva Alfonso Signorini chiarisce una volta per tutte la ...

Balotelli, la Mello: "E' romantico! Mi fece trovare cento rose in macchina e una volta al ristorante..."

Dayane Mello ha parlato di Mario Balotelli nel corso di una lunga chiacchierata con Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

3Dopo la polemica nata sul web per i voti dal Brasile in favore di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Alfonso Signorini risponde in maniera definitiva Alfonso Signorini chiarisce una volta per tutte la ...Dayane Mello ha parlato di Mario Balotelli nel corso di una lunga chiacchierata con Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip.