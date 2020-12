Dattoli verso la nomina a commissario del policlinico di Bari Domani la riunione della giunta regionale

Telebari : Bari, Vitangelo Dattoli verso la nomina a commissario del Policlinico - #Bari #Notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Dattoli verso

FoggiaToday

In caso di deliberazione da parte della Giunta, Dattoli manterrà anche l’incarico di direttore generale del Policlinico di Foggia.Al Cenacolo One to One di Arturo Artom c'è Simone Dattoli, fondatore di Inrete l'agenzia di relazioni istituzionali premiata dal Financial Times.