Danilo Gallinari e Eleonora Boi sono diventati genitori (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'annuncio sulle pagine social dei due Danilo Gallinari, campione NBA è diventato nelle ultime ore papà. A dare l'annuncio per prima è stata la compagna, la giornalista sarda, ex Mediaset, Eleonora Boi. La piccola è nata il 7 dicembre e sta bene e si chiama Anastasia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ??? (@leo boiboi) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Gallinari (@DanilogalloGallinari) Tantissimi i commenti e gli auguri al post: la gravidanza è stata tenuta "segreta" fino a qualche mese fa. La coppia si è da poco trasferito ad Atlanta città dove ha deciso di giocare la prossima stagione l'ex Olimpia Milano. Gallinari ha infatti firmati un contratto ...

