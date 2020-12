Daniele Scardina | Da Diletta Leotta al ballo incessante

Leggi su kronic

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), confessioni inedite sulla ex. Ha in testa solo la sua più grande passione. Sui social si legge “I’m coming back”. A cosa si riferisce?(Instagram)L’edizione 2020 di Ballando con le stelle è stata piena di colpi di scena, uno di questi è stato il coinvolgimento di, famoso a molti per la love story avuta di recente con la bellissimaha avuto così l’occasione di riscattarsi ed affermarsi non solo come ex di. Precisiamo, che a prescindere dalla love story passata, il ragazzo è un affermato pugile, noto ...