Daniela Spalletta, l'11 Dicembre esce il nuovo singolo "The Gift"

Da venerdì 11 Dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "The Gift", il nuovo singolo di Daniela Spalletta pubblicato da TRP Music. "The Gift" è il dono supremo, la vita. Si tratta della riscoperta del suo valore intrinseco, la sua luce che conquista e guarisce, l'incontro e l'unione degli opposti. L'evoluzione musicale del brano, dalle sonorità disneyane, è un unico e progressivo crescendo. Dapprincipio aereo e delicato, via via sempre più energico e poderoso, diventa quasi una danza tribale sul finale, in cui la melodia semplice ed essenziale del canto si innesta nel disegno voluttuoso degli archi, il tutto a sottolineare l'immagine chiave della narrazione, contenuta ...

