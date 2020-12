D’Amato: misure su attività produttive assunte da Governo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “L’obiettivo e’ quello di raffreddare la curva dei contagi, la strada e’ ancora lunga. Il Lazio e’, con il Veneto, l’unica Regione che in questi mesi grazie agli sforzi di tutti e’ rimasta in zona gialla. Questo ci ha permesso di difendere la salute dei cittadini e il nostro tessuto economico e produttivo.” “Ora la permanenza o meno a questo livello dipende esclusivamente dal rigore nei comportamenti e dalla capacita’ che avremo insieme di contenere il contagio”. E’ quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. D’Amato poi aggiunge che “le valutazioni vengono fatta ogni settimana dall’Istituto Superiore di Sanita’ e dal ministero della Salute attraverso il monitoraggio dell’RT e di altri parametri.” “Eventuali misure riguardo le attivita’ produttive ed economiche sono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “L’obiettivo e’ quello di raffreddare la curva dei contagi, la strada e’ ancora lunga. Il Lazio e’, con il Veneto, l’unica Regione che in questi mesi grazie agli sforzi di tutti e’ rimasta in zona gialla. Questo ci ha permesso di difendere la salute dei cittadini e il nostro tessuto economico e produttivo.” “Ora la permanenza o meno a questo livello dipende esclusivamente dal rigore nei comportamenti e dalla capacita’ che avremo insieme di contenere il contagio”. E’ quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale alla Sanita’, Alessiopoi aggiunge che “le valutazioni vengono fatta ogni settimana dall’Istituto Superiore di Sanita’ e dal ministero della Salute attraverso il monitoraggio dell’RT e di altri parametri.” “Eventualiriguardo le attivita’ed economiche sono ...

