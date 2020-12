Dalla Santarelli alla Parodi | ecco come festeggeranno il Natale i vip

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sarà il solitonemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Santarelli

TGCOM

. Le pantere di coach Daniele Santarelli hanno rotto il ghiaccio e vinto in maniera netta nell’esordio contro le slovene del Calcit Kamnik per 3-0 ( 25-18, 25-17, 25-15). Nella bolla ospitata al Palav ...Non sarà il solito Natale nemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e ch ...