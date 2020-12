Dalla famiglia Riva al patto Mittal-Invitalia: così lo Stato torna a produrre acciaio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I due soci avrebbero già trovato l’intesa sul piano industriale, che prevede di portare la produzione di acciaio a 8 milioni di tonnellate entro il 2025 e il rifacimento dell’altoforno numero 5 di Taranto. Il Secolo XIX ha raccolto le video-testimonianze dei protagonisti di un’epoca storica per l’industria italiana Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I due soci avrebbero già trovato l’intesa sul piano industriale, che prevede di portare la produzione dia 8 milioni di tonnellate entro il 2025 e il rifacimento dell’altoforno numero 5 di Taranto. Il Secolo XIX ha raccolto le video-testimonianze dei protagonisti di un’epoca storica per l’industria italiana

_lilpancake_ : RT @pastalsalmon: vi ricordo dell'esistenza di Casa Arcobaleno, uno spazio che accoglie giovani discriminati dalla propria famiglia per il… - hstylesisjagger : RT @pastalsalmon: vi ricordo dell'esistenza di Casa Arcobaleno, uno spazio che accoglie giovani discriminati dalla propria famiglia per il… - tacobell_sara : RT @pastalsalmon: vi ricordo dell'esistenza di Casa Arcobaleno, uno spazio che accoglie giovani discriminati dalla propria famiglia per il… - DanDanSuxx2 : Una volta tornato a casa mia sorella mi ha costretto ad andare a sciare, solo che era la mia prima volta, sta di fa… - tpwkmood : dipende, dalla parte di mio padre no, penso che non sappiano neanche il mio nome, dalla parte di mia madre sì, ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla famiglia Il re dei libri per bambini censurato dalla famiglia (con trent'anni di ritardo) ilGiornale.it Luigia, Ettorina e Olinda tre lutti nell’Opitergino a causa del Covid

Nelle tre anziane ha pesato il virus, seppur avessero, come ovvio, storie cliniche diverse ODERZO. Era originaria di Mansuè ma è morta all'ospedale civile di Pordenone, positiva al Covid, qualche gior ...

Giuseppe Travaini, chi era il «re del panettone» morto in un incidente

Aveva 81 anni. Da anni a Milano, aveva iniziato con i salumi, poi i gelati e la pasticceria. Il racconto delle figlie, fatiche, passioni e i segreti dei lievitati dalla morbidezza speciale ...

Nelle tre anziane ha pesato il virus, seppur avessero, come ovvio, storie cliniche diverse ODERZO. Era originaria di Mansuè ma è morta all'ospedale civile di Pordenone, positiva al Covid, qualche gior ...Aveva 81 anni. Da anni a Milano, aveva iniziato con i salumi, poi i gelati e la pasticceria. Il racconto delle figlie, fatiche, passioni e i segreti dei lievitati dalla morbidezza speciale ...